Partystimmung Deluxe

Bei solch düsteren Aussichten, bleibt nur eins: Sich in Parallelrealitäten flüchten. Dabei hilft Studiogast Johannes Floehr. Der Autor, Slammer und Comedian hat ein Faible fürs Surreale und schreibt Geschichten, die auf den ersten Blick realistisch scheinen, bei näherer Betrachtung aber immer absurder und verrückter werden. Letzteres trifft auch auf die frühere digitale Heimat von Johannes Floehr zu: Twitter. Im Gespräch erklärt er, warum er dort nun deutlich seltener anzutreffen ist und wie sich das auf seine Kunst und sein Wohlbefinden auswirkt.

Redaktion: Tobias Brodowy

Mitwirkende: Uli Winters, Friedemann Weise, Christoph Tiemann, Hans Zippert, Tom Beinlich, Conor Körber.

Musik:

Yellow Benties - Down and Up

Me First and the Gimme Gimmes - Nothing Compares 2 U

Mitski - Me and My Husband

Say Yes Dog - A Friend