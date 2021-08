Pandemialand Deluxe

Selten waren die Verkehrsmeldungen so vorhersehbar wir im Moment: Irgendwo ist Baustelle und vor jedem Freizeitpark in NRW ist Stau. Ob geimpft, genesen oder mit genug Zuckerwatte vollgepumpt: Endlich haben die Deutschen einen Ort, an dem man von der Pandemie wirklich nichts mehr mitkriegt. angeblichen Wenn man lange genug auf der Achterbahn gefahren ist, weiß noch nicht mal mehr, wo oben oder unten ist. Fast wie in der Corona-Politik.