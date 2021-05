Bretter Deluxe

Ansonsten greift Vergesslichkeit um sich. Die einen PolitikerInnen vergessen es, rechtzeitig Impfstoff zu bestellen, die anderen versäumen es, ihre Nebeneinkünfte zu melden. Annalena Baerbock muss 25.000 Euro nachmelden, bei Karl Lauterbach sind es 17.850 Euro. CDU und CSU sind selbstverständlich empört: Für so mickrige Beträge würde ein Unionspolitiker noch nicht einmal in den Flieger nach Aserbaidschan steigen! Für eine Aufarbeitung der parteiinternen Korruptionsvorwürfe bleibt aber keine Zeit, die CDU muss sich schließlich um die wirklich wichtigen Themen im Land kümmern: Die Zurückdrängung des Gendergagas. Vor allem in Großstädten und akademischen Milieus deutet sich eine exponentiell wachsende Verbreitung der Sternchen-Seuche an! War es das, was Merkel meinte, als sie sagte: „Nach der Pandemie ist vor der Pandemie!“