Mysterien Deluxe

Auch in den USA spielen sich geheimnisvolle Dinge ab: Wie kann Donald Trump eine so unfassbar große Anzahl an Skandalen überstehen, ohne aus dem Amt zu fliegen? Wenn es nicht mal dem alten Investigativ-Recken Bob Woodward mit seinem neuen Buch gelingt, dem Präsidenten politisch zu schaden - sind da womöglich höhere Mächte im Spiel, die Trump im Weißen Haus halten?

Zu höheren Dingen berufen fühlt sich auf jeden Fall Sahra Wagenknecht, die in Satire Deluxe exklusiv ihre Pläne für die neue ‚Aufstehen‘-Bewegung verrät. Sind sie und die hunderttausend Interessenten, die sich für ihren Newsletter registriert haben, schon auf dem Weg in den Klassenkampf – oder führt er sie nur auf’s innerparteiliche Abstellgleis?

Hauptsache, sie bleibt dabei fest auf dem Pfad des Grundgesetzes – und wo genau der verläuft, damit hat sich Studiogast Philip Simon beschäftigt: Sein Programm „Meisenhorst“ nimmt den Zuschauer mit auf einen juristisch-humoristischen Streifzug durch unsere Verfassung.