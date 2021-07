Mitfiebern Deluxe

Auch beim olympischen Motto geht doch bestimmt noch was. „Schneller, höher, stärker - gemeinsam“, das kann nicht alles gewesen sein. Wo sind denn da bitte die drei Gs, an die wir uns jetzt immer halten sollen? Da wir ja leider nicht zu Olympia ins Stadion dürfen, können wir stattdessen zuschauen, was der Nachbar, die Schwiegermutter oder der ungarische Regierungschef so treiben. Nein, nicht mit Pegasus. Sondern mit OMMA.