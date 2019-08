Mischwesen Deluxe

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat möglicherweise schon eine Organtransplantation hinter sich. Denn sein Herz schlägt neuerdings links. Ob er dadurch jedoch jemals so cool wird wie Robert Habeck – das steht in den Sternen. Robert Habeck hat übrigens am selben Tag Geburtstag wie Moderator Michael Lohse, der im Studio ein sehr menschliches Mischwesen begrüßt: Antonia von Romatowski ist halb Parodistin, halb Liedermacherin.