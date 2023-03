Männerfreundschaft Deluxe

Zu Gast ist Bodo Wartke, der mit seinem neuen Album ebenfalls Mut machen will, sich den großen Fragen der Zukunft zu widmen. Anders als die FDP setzt er dabei aber weniger auf E-Fuels, als viel mehr auf den eigenen „Wandelmut“. Klingt zunächst auch irgendwie effizienter und sogar bezahlbar.

Mitwirkende: Sebastian Poullie, Friedemann Weise, Uli Winters, Hans Zippert, Christoph Tiemann, Nick Placzek

Redaktion: Anja Iven, Tobias Brodowy

Musik:



The Last Shaddow Puppets - Standing next to me

Sound Behavior - Dancing on the Ceiling

Bodo Wartke - 1,5 Minuten

CVC - Anogo