Machtwechsel Deluxe

Achtung, Spoileralarm!!! Satire Deluxe hat exklusiv die Story der neuen Staffel am Start: Nach großem Prozedere nimmt die neue Bundes-Regierung offiziell ihre Arbeit auf. Im Gepäck hat sie einen Koalitionsvertrag, in dem Investigativ-Reporter Tobias Brodowy erstmal das Kleingedruckte liest.

Ein Teil der Handlung spielt dann in der Rhetorikschule „I Make you Olaf“, während „Ich-wollte-eigentlich-Kanzlerin-werden“-Außenministerin Annalena Baerbock (nominiert für den Emmy als beste Nebendarstellerin in einer Seifenoper) ihre erste große Aufgabe im Kampf mit den Chinesen bewältigen muss.