Lockerung Deluxe

Die Kanzlerin lockert sich und lässt den Ländern die Eigenverantwortung – sollen die doch sehen, wie sie das mit diesem Virus regeln. Und was sollen wir sagen? Jedes Land zeigt, dass es das selber kann. Und sechzehnmal anders!

Am Ende stellt jedes Bundesland noch einen eigenen CDU-Kanzlerkandidaten auf – das wär lustig. Dann wird der Kampf zwischen Söder und Laschet und diesen anderen, deren Namen uns gerade nicht einfallen, also, dann wird dieser Kampf wieder spannend.

Vielleicht so spannend wie der Kampf um die Deutsche Fußball-Meisterschaft, nur mit mehr Zuschauern. Obwohl ins Stadion schon mehr Menschen dürfen als gleichzeitig Kinder in eine Grundschule. Was fehlende Bildung anrichtet, das zeigt ja eindrucksvoll Hertha BSC Berlin.

Zur Normalität kehren auch die Nachbarn im Osten zurück. Die Polen lassen ihre Wahl am Sonntag verfallen, um sie später als Briefwahl nachzuholen, damit die Populisten von der PiS noch lockerer durchregieren können.

Fehlen nur noch Lockerungen für die sehr wichtige deutsche Autoindustrie. Werden die Abgasnormen gelockert? Oder andere Auflagen? Oder die Radmuttern? Das regelt jedes Bundesland für sich!