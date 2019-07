Leyen King Deluxe

Erfolgreiche Kino-Premiere in Brüssel – Ursula wird zum Leyen King gewählt. In der ersten Sendung der großen Sommerferien nimmt Sie unser charmanter Reiseführer und Moderator David Rother an die Hand und zeigt Ihnen die Sehenswürdigkeiten aus einer imposanten Politikwoche.