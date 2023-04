Klimabahn Deluxe

Und zwischen den ganzen Verhandlungen...war da nicht noch was? Ein Staatsbesuch in der Niederlanden etwa oder war das doch nur ein Tagtraum? Satire Deluxe zeichnet den Rotterdam-Besuch in der Mittagsschlafpause der Koalitionsverhandlungen noch einmal nach. Außerdem leaken wir die geheimen Fluchtpläne von Donald Trump, der sich als erster Ex-Präsident vor Gericht verantworten muss

Zu Gast bei Axel Naumer und Henning Bornemann ist diese Woche Deutschlands bekanntester Pullunder-Träger, der nun auch die Kinoleinwand erobern will: Olaf Schubert

Mitwirkende: Friedemann Weise, Christoph Tiemann, Tom Beinlich, Tobias Brodowy, Hans Zippert, Luca Bognanni

Redaktion: Jens Matthey, Tobias Brodowy

Musik:

Dutch Uncles - End Belief

Bishop Allen - Click Click Click Click

Monty Python - The Meaning of Life

The Rolling Stones - Shake Your Hips