Klima-Inzidenz Deluxe

Zu einem ganz irdischen Talk lädt Axel Naumer in der Sendung die Comedienne und Autorin Lena Liebkind ein. Sie sprechen über Lena Liebkinds Ansatz an Comedy aus einer feministischen Perspektive und ihren Wunsch nach mehr Diversität in der Branche. Aus dieser Perspektive heraus, besprechen sie die Themen der Woche und werfen auch einen kritischen Blick auf liebgewonnene Comedy-Klassiker: Ist das Jodel-Diplom für Hausfrauen noch ein zeitgemäßer Gag? Und wenn nein, kann man es trotzdem gut finden ohne zum schmierigen Chauvi zu mutieren?