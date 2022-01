Kirchenrecht Deluxe

Außerdem freuen wir uns auf den neuen Kandidaten im Rennen um das Amt des Bundespräsidenten. Max Otte ist Vorsitzender der Werteunion... Moment! Nein, doch nicht mehr so richtig. Aber CDU-Mitglied... Nee, auch nicht mehr! AfD-Kandidat? Naja, kann man so jetzt auch nicht sagen. Also was denn jetzt? Weiß er inzwischen wahrscheinlich selbst nicht mehr.

Dafür ist diese Woche doppelt "Deluxe", denn Axel Naumer und Henning Bornemann begrüßen gleich zwei Studiogäste. Jochen Malmsheimer und Prof. Dr. Susanne Hüttemeister sprechen in ihrem Podcast „Gemeinsam durch die Galaxis“ über Astronomie und Physik, manchmal aber auch über Gott und die Welt, und alles was es dazwischen gibt. Und das, obwohl einer von beiden nur eine 4- in Physik hatte.