Karneval Deluxe

Denn was wäre das für eine Aufregung – ein Leben ohne Karneval, ohne sich beim Schunkeln in die vollgehustete Armbeuge des Nachbarn zu haken? Am Ende sitzt man alleine zuhause. Oder man geht mit dem Hund raus, täglich eine Stunde, dazu rät Julia Klöckner. Das lässt sich noch verbessern – ein Grund mehr für Henning Bornemann und Axel Naumer, bei Gute-Gesetze-Ministerin Franziska Giffey nachzufragen, ob sie da schon was plant?