Jahresrückblick Deluxe

Klar, nicht alle Erinnerungen sind schön: Vorrundenaus bei der WM, Chemnitz, eine Million verhunzte Versionen von "Bella Ciao" im Radio. Aber trotzdem lohnt es sich, die Dinge noch einmal Revue passieren lassen: Annegret und Andrea an der Spitze der beiden großen Parteien! Donald Trump zu Besuch bei Kim Jong Un! Die Lindenstraße am Ende!

Die musikalische Untermalung stimmt natürlich auch: Die Weihnachtszeit ist traditionell die Zeit, in der man auch an die denkt, die es schwer haben. Und so präsentiert Satire Deluxe exklusiv den ultimativen Charity-Song für die erste Welt. Einfühlsam besingen Nora Boeckler und Tobias Brodowy all die Unwegsamkeiten, die das Leben hierzulande in petto hat, von der zu fetten Weihnachtsgans bis zum zu mageren Kontostand.

Sei es das unerwartete Comeback von Friedrich Merz, der Aufstieg von Markus Söder oder das Hickhack um den Brexit: Bei Satire Deluxe bekommen sie im großen Rückblick noch einmal alles Wichtige im Schnelldurchlauf.