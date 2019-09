Inferno Deluxe

Der Regenwald brennt! Die Welt möchte spenden, aber leider hat Brasiliens Präsident Bolsonaro seinen PayPal Account gelöscht. Wo soll zukünftig Pappe für all die Online-Pakete herkommen, mit denen der kleine Mann tapfer dem Konsumklimaindex trotzen will? Wo können „sogenannte Reiche“ (O-Ton CDU-Haushaltsexperte) ihr grenzüberschreitendes Vermögen verbuddeln? Gehört Friedrich Merz also zum „sogenannten Mittelstand“? Satire Deluxe klärt auf.

Während der Amazonas in Flammen steht, droht in Sachsen und Brandenburg bei den Landtagswahlen ein Flächenbrand von rechts. Den wird die SPD kaum verhindern können. Die Sozialdemokraten wählen deshalb bald einen neuen Vorsitz. Die Bewerbungsfrist endet am 1. September und Olaf Scholz ist wie bei allen Themen Feuer und Flamme. Gut, dass die Schule wieder angefangen hat, denn perspektivisch ist Bildung wohl das einzige Heilmittel gegen Wutbürger.