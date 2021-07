Impfparty Deluxe

Auch wenn Beobachter:innen behaupten, die Regierung geize noch etwas mit ihren Impfanreizen: Der größte Teil der Nation ist bereits im Ärmelhochmodus. Um auch den letzten Partymuffel von der schwarz-rot-geilen Impfsause zu überzeugen, gibt die Feier-Union aber jetzt nochmal alles: Dröhnende Biontechno-Beats in den Impfzentren, verschwitzte Astra-Körper im Strobolicht und moderna Dubstep an jeder Straßenecke. Zum Runterkühlen gibt’s in der Chillout-Area mit der CDU-Wahlkampagne auch noch reichlich Opium fürs Volk. Da geht selbst das rechte Geschwafel eines kleinbebrillten Provinz-Pöblers in Südthüringen fast unter.