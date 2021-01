Impfangebot Deluxe

Zum anderen ist da aber natürlich auch der XXXXL-Bewegungsradius des Trump-Mobs vor und vor allem im Kapitol. Ein Anschlag auf die Demokratie und das schon in Kalenderwoche 1! Wo soll es in diesem Jahr denn noch hingehen? Satire Deluxe präsentiert exklusive Einblicke in den Writers-Room für das Drehbuch 2021.

Bei der Einordnung von Impfchargen und Trumphorden hilft das Schweizer Taschenmesser unter den Berufserklärer*innen: Kabarettist, Schauspieler, Moderator, Jahresrückblicker, Vorausdenker und Durchschnittsabiturient (2,6) Ingo Börchers!