Herzenssache Deluxe

Ihre Lippen setzten zum Liebesschwur an, während die sanften Wellen des Chiemsees eine Melodie von leiser aber unaufhaltsamer Leidenschaft spielten. Längst hatte sie die Hoffnung verloren, einen Mann, dem sie ihr Vertrauen aussprach, länger an Ihrer Seite halten zu können. Ausgerechnet auf der Herreninsel sollte ihr ängstliches Herz im gar kaiserlich anmutenden Schlossherren nun aber seinen Meister finden. Sich zu wehren war zwecklos, das war ihr bewusst. Und so sprach sie mit bebender Stimme die Worte: "Lieber Markus, natürlich kann ich mir unter gewissen Umständen vorstellen, dass du Kanzler werden könntest… also, wenn es kein anderer machen will." So klingt der Mut der Liebe.