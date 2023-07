Heiz-Summer Deluxe

Indes müssen Familien der gehobenen Mittelschicht beim vierwöchigen Skandinavien-Trip mit dem umgebauten Reise-Van erstmal den Elterngeld-Schock verdauen. Paare ab 150.000 Euro Einkommen sollen in Zukunft kein Geld vom Staat in der Elternzeit bekommen. Geht’s in den Herbstferien jetzt etwa nach Föhr, statt auf die Kanaren? Droht dem Zweit-SUV der Verkauf? Oder muss demnächst gar zwischen Pferd und Tennis-Club im Familienrat abgestimmt werden?

Während sich gegen den Elterngeld-Beschluss bereits Protest aus der Mittelschicht formiert, blieb der große Aufschrei bei den Einsparungen bei der Kindergrundsicherung aus. Zwölf Milliarden Euro hatte Familienministerin Lisa Paus verlangt, zwei Milliarden sind in Christian Lindners Haushaltsentwurf vorgesehen. In Satire Deluxe spricht der Finanzminister exklusiv über seinen Haushalt und warum das wichtigste ohnehin der Etat für Verkehr und Digitales ist.

Außerdem ist Dieter Nuhr zu Gast. Im Gespräch mit Moderator Michael Lohse erzählt er, wie sich die Humorlandschaft aus seiner Sicht in den letzten Jahrzehnten verändert hat und bespricht das Dilemma bei der derzeitigen politischen Verortung von links und rechts.

Redaktion und Moderation: Michael Lohse

Mitwirkende: Friedemann Weise, Jana Fischer, Tom Beinlich, Mazyar Gheiby, Hans Zippert, Tobias Brodowy

Musik:

C2C: Happy

Louis Armstrong: High Society Calypso

Wargirl: Mess Around

Ada Lea: Oranges

Herman van Veen: Jan

Pharrell Mashup: Pompalmoose