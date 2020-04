Haarwuchs Deluxe

Die Kontaktsperre wurde bis zum 19. April verlängert und der Traum vom gemeinsamen Eiersuchen im Park und dem entspannten jährlichen Familientreffen an Ostern von der Bundesregierung gesprengt. Während Spargel-Fans endlich aufatmen können, werden die Freunde des gepflegten Haarschnitts unruhig, denn der Friseursalon bleibt weiterhin geschlossen.

Noch jemand ist mit der Lage auf der Erde momentan unzufrieden: Gott. Sein Versuch, das weltweit erste Escape-Game namens „Corona-Kontaktsperre“ als Teambuilding-Maßnahme durchzuführen, scheint gescheitert. Die Deutschen glauben nämlich, dass der Schlüssel in die Freiheit demjenigen zusteht, der bis zum 20. April am meisten Klopapier gehamstert hat. Spoiler: So erlangt man die Freiheit nicht zurück.

Was jedoch helfen kann: Schutzmasken. Und falls die Maskenpflicht kommt, und Sie – oh Wunder – keine Masken mehr bekommen haben: Tom Beinlich hat 13 Alternativvorschläge für Sie vorbereitet. Mit dabei: Bierschinken, zweilagig!!

Und falls Ihnen zu Hause keine Beschäftigung mehr einfällt: Sarah Bosetti schlägt vor, Briefe zu schreiben. Sie selbst wendet sich in rührenden Worten an die armen Kinder, die momentan ihr gesamtes Lern- und Spielpensum zu Hause absolvieren müssen und, als wäre das nicht genug, zusätzlich auch noch ihre Eltern beaufsichtigen müssen.