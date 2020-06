Guten App-etit Deluxe

Die Amis waren zwar zuerst auf dem Mond, aber die Deutschen dürfen zuerst zurück nach Malle! Nach einer Woche All-Inklusive drängt sich natürlich die Frage auf: Wie erging es den Versuchskaninchen? Wurden sie wirklich so herzlich empfangen, wie man das uns Zurückgelassenen weis machen will? War das Essen am Buffet dem deutschen Gourmetgaumen gewachsen? Und last but not least: Wie kamen sie damit klar, dass sie bei der geringen Menge Gäste keine Liegen reservieren mussten? Haben sie endlich ausgeschlafen, oder doch den Wecker gestellt, weil der deutsche „Ich-muss-meine-Liege-um-6-Uhr-früh-reservieren-Trieb“, einfach nicht zu bändigen ist?