Schulz und Sühne Deluxe

Immer diese Briten, erst wollen sie raus, jetzt faselt sogar Nigel Farage schon was von einer neuen Volksabstimmung zum Brexit. Ja, was denn nun? Und bei Martin Schulz genau dasselbe: Macht am Wahlabend einen auf dicke Hose von wegen "Groko ohne mich" und jetzt bettelt er die Basis an, um irgendwie das Okay für die Verlängerung zu kriegen und ganz nebenbei seinen Job zu retten.