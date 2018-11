Gerechtigkeit Deluxe

Henning Bornemann und Axel Naumer schicken zum Beispiel die Hobbyschnüfflerin Miss Mayple los, um Großbritannien vor dem sicheren Brexit zu retten. Außerdem nehmen sie Alice Weidel in einem Exklusivinterview investigativ auseinander und versuchen, die dubiosen AfD-Spenden an wirklich Bedürftige umzuleiten. Gibt ja so einige, die demnächst in Notlagen geraten könnten – die Bewohner der Lindenstraße zum Beispiele, die ab 2020 heimat- und senderlos sind.

Studiogast Dagmar Schönleber wiederum macht die Comedy-Welt ein bisschen gerechter, in der immer noch die Männer die Bühnen dominieren. Schönleber und zahlreiche andere Künstlerinnen aus der Kleinkunstszene haben deshalb die „Sisters of Comedy“ ins Leben gerufen. Und die haben am 12. November mit Auftritten in 28 Städten eindrücklich bewiesen, wie viele Frauen mit Humor es auf Deutschlands Bühnen gibt.