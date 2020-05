Geisterderby Deluxe

Es wird ein Wochenende ohne Fangesang und mit Gesang ohne Fans. Diesmal gibt es den Eurovision Song Contest nur in der Lite-Edition. Am Ende werden keine Punkte vergeben, vermutlich verkündet stattdessen das Robert Koch-Institut die aktuellen Infektionszahlen. In Satire Deluxe feiern wir natürlich trotzdem den ESC.

Außerdem beantworten wir Fragen, bei denen selbst Professor Drosten nicht weiter weiß: Wie gefährlich ist das Tempolimit? Ist Reizhupen ein typisches Symptom bei Covid-130? Welchen Mindestabstand muss ich einhalten, um mich beim Vordermann nicht anzustecken?