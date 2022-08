Gaming Deluxe

Im Rennen ist das Point-and-Sleep-Adventure „World of Windkraft“, das allerdings wegen seiner weitgehend farblosen Hauptfigur „Olaf“ in der Kritik steht. Intellektuell fordernder ist wiederum der „Winnetou Diskussionssimulator“ – ein Game, das spielerisch anleitet eine möglichst sinnlose Onlinediskussion in Gang zu setzen. Oder wird am Ende der Meta-Shooter „Modern Woman“ die Überraschung der Gamescom sein? Ein avantgardistisches Spiel, das die Grenzen des Möglichen auslotet und mit einer weiblichen Hauptrolle die Gaming-Gewohnheiten völlig auf den Kopf stellt.