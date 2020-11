Fremdschämen Deluxe

Es ist Herbst. Die Martinszüge müssen ausfallen und auch der Karnevalsauftakt am 11.11. kann nicht stattfinden. Doch es gibt Hoffnung: „De Zooch kütt“! Der Castor ist wieder da. Da war die Stimmung bei der Ankunft zwar auch nicht wie früher, aber das kann ja durchaus noch werden.

Er wurde bekannt durch Hymnen auf die neuen Bundesländer und sein Faible für Federkopfschmuck: In Satire Deluxe spricht Rainald Grebe über sein neues Album "Popmusik" und seinen 50. Geburtstag, den er 2021 auf der Waldbühne feiern will. Grebe lebt in „Berlin und Brandenburg und unterwegs“. Eigentlich. Denn aktuell muss der Liedermacher, Kabarettist und Diplom-Puppenspieler coronabedingt auf das Tourleben verzichten. Die Zeit hat er genutzt, um in der Abgeschiedenheit der Uckermark ein neues Album einzuspielen. Mit von der Partie: Produzent Martin Bechler von Fortuna Ehrenfeld. Herausgekommen ist "Popmusik" - zumindest, wenn man dem Titel der Platte glauben schenken darf.