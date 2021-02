Flurschaden Deluxe

Aber Axel Naumer und Henning Bornemann sind natürlich Meister des positiven Denkens. Also: Das Ende des Tunnels ist in Sicht. Das heißt, den ersten Tunnel haben wir schon durch, den zweiten Tunnel auch, gerade sind wir im dritten Tunnel und an dessen Ende leuchtet eine Reklametafel, auf der steht: AstraZeneca.

Das ist der Impfstoff, über den sich gerade alle aufregen - dabei gäbe es doch viel bessere Aufreger! Der Wald stirbt. Hat jedenfalls einen Schaden. Das Eigenheim stirbt. Weil es zu viel Wald frisst. Merkwürdig, dass gerade jetzt die Baumärkte wieder öffnen, wo doch die Dinge, die man dort kaufen kann, nur in Wald oder Eigenheim nützlich sind.