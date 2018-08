Ferienende Deluxe

Internet-Nachhilfe stand bei Angela Merkel auf dem Stundenplan - wochenlang, jeden Sonntag. Und um den digitalen Schwung mitzunehmen, hat sie direkt noch einen Digitalrat der Bundesregierung eingesetzt. Begeisterung im ganzen Land - jedenfalls in den Regionen, in denen das Funknetz stark genug ist, um die Nachricht vom digitalen Aufbruch zu verbreiten.

Auch sonst strotzt Satire Deluxe nur so von schwarzen Löchern: Ob beim LKA in Sachsen, bei Trump-Vertrauten vor amerikanischen Gerichten oder in den Kassen der dürregeplagten Bauern - Not und Elend, wohin man sieht.

Gut, dass immerhin der Studiogast der Woche Optimismus verbreitet: Liedermacher Lennart Schilgen reist von Berlin aus als selbst ernannter "Engelszungenbrecher" durch die Republik und singt von mehr oder weniger glücklichen Beziehungen und anderen Unwägbarkeiten des Alltags. Natürlich auch live im Satire Deluxe-Studio!

Moderation: Michael Lohse