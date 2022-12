Fachkräftemangel Deluxe

Anders als das DFB-Doha-Debakel ist die Bundesregierung in dieser Woche nicht mit leeren Händen, sondern zwei Millionen Tonnen Flüssiggas aus Katar zurückgekommen. Ob die deutsche Delegation mit One-Love-Binde zur Vertragsunterzeichnung erschien, ist derweil nicht überliefert. Zwar fließt das Gas nicht sofort, aber immerhin in drei Jahren und da ist ja dann auch schon fast wieder WM - bei unseren Fracking-Freunden aus den USA.

Aber es gibt in dieser Woche zum Glück noch andere relevante Schauplätze als solche Zwielicht-Staaten wie Katar. Die Volksrepublik China beispielsweise, in der trotz Überwachungsstaat Menschen gegen das rigide Null-Covid-Regiment auf die Straße gehen. Ordnung ins Chaos der internationalen Verstrickungen kehrt hoffentlich mit unserem Gast Lisa Feller ein, die es als gebürtige Düsseldorferin sogar zu einem eigenen Cocktail in einer Münsteraner Hotelbar geschafft hat.

Musik:

The Uncluded - Delicate Cycle

Golden Boys - Se eu tivesse alguem (If I had a hammer)

Theophilus London - Wine & Chocolates

Club des belugas ft. Maya Fadeeva - Straight to my heart