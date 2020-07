Ewigkeiten Deluxe

Besonders gefreut haben sich die Gewinner der Wahl-Tombola, bei der es Autos, Wohnungen und Geschenkgutscheine zu gewinnen gab. Gutes Stichwort übrigens: Denn wem ein Gedanke ans Jahr 2036 lang erscheinen mag, der kann sich ja in diesen Tagen mal in die Hotline-Warteschleife einer Fluggesellschaft einwählen. Da gibt es auch Gutscheine. Blöderweise hat man die in der Regel vorher selbst bezahlt. In Satire Deluxe haben wir einen brandheißen Tipp, wie Sie diesen ganzen Corona-Urlaubschlamassel umgehen können. Die Flucht in die Ferne hilft ja manchmal auch nur bedingt.

Das musste auch Ursula von der Leyen jüngst lernen. Kaum für einen neuen Job ins Ausland geflohen, schon steht Mutti Merkel wieder vor der Tür und zieht - hoppla hopp - einfach mal ein halbes Jahr zur Untermiete mit in die WG-Bude in Brüssel. So ein halbes Jahr kann einem auf die Art auch wie eine Ewigkeit vorkommen. Angesichts der straffen Agenda, die Angie und Uschi auf ihrem Brüssel-Trip so durchziehen wollen, könnte diese Ewigkeit aber auch viel zu kurz sein. Zeit, und das Empfinden eben dieser, ist eben wirklich relativ.

Eine beständige Längeneinheit hingegen: Satire Deluxe mit David Rother. 55 Minuten Satire zur Woche - minus 3 Prozent Mehrwertsteuer-Abzug versteht sich.