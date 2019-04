Europa-Gala Deluxe

Ende Mai ist Wahlzeit in der Europäischen Union. Damit wir alle genau Bescheid wissen, wen wir am liebsten nicht wählen, planen Axel Naumer und Henning Bornemann eine große Europa-Gala, mit Pomp und Prominenz. Gelingen kann das nur mit der unerschöpflichen Entertainment-Expertise von Studiogast René Steinberg. Geht es nach ihm, werden sie alle da sein: von David Hasselhof (liegend) bis Theresa May (immer mal zwischendurch oder auch nicht).

Natürlich werden die drei als Ehrenmitglieder des einzigen Hans-Joachim-Kulenkampff-Fanclubs auch ihrem Bildungsauftrag gerecht. Nicht nur Entertainment, sondern auch Fakten wird es geben - verpackt in einem schönen, leckeren Quiz. Möge der "Kulere" gewinnen!