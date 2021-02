Erwartungsmanagement Deluxe

Fragen Sie mal Andi Scheuer. Der kommt mit dieser Taktik seit Jahren unbeschadet durch Mautskandale und andere Verfehlungen im Verkehrsministerium. Weil keiner nur den Hauch einer sinnvollen Lösung oder Strategie von ihm erwartet, kann Andi Scheuer auch einfach keiner böse sein. Herrlich! Damit Sie sich in Zukunft nicht mehr wegen des schlechten Erwartungsmanagements der Bundesregierung ärgern müssen, schrauben Sie deswegen einfach Ihre eigenen Erwartungen herunter. Unser Tipp: Ihr neuer Maßstab bei all Ihren Erwartungen an die Bundesregierung, zum Beispiel beim Thema Impfen, ist von nun an: was würde Andi Scheuer tun. Sehen Sie – es geht Ihnen gleich besser! Und funktioniert auch überall. Sie erwarten dass Amazon mit einem neuen Boss in Zukunft Steuern zahlen wird? Oder dass Nawalny in Russland vielleicht doch noch auf Grund demokratischer Strukturen oder Sanktionen der deutschen Bundesregierung früher aus dem Gefängnis gelassen wird? Denken Sie mal an Ihren neuen Erwartungsmaßstab.

Einer, der die Erwartungen, die an ihn gestellt werden, immer erfüllt – egal ob niedrig oder extrem hoch – ist Frank Goosen. Der Bestsellerautor, Mitgründer des Duos Tresenlesen, Kabarettist, Moderator und Fußballfan kann im Prinzip alles. Gerade hat er zum Beispiel einen neuen Roman über die wilden Achtziger geschrieben. Was Sie davon erwarten können, wird er den Satire Deluxe Moderatoren Axel Naumer und Henning Bornemann erzählen. Erwarten Sie ruhig zu viel. Wir sind ja nicht die Bundesregierung. Oder Andi Scheuer.