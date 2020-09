Enthüllungen Deluxe

Dass genug Geld für Verbrenner, Nicht-Verbrenner, Verstromer und so weiter da ist, dafür sorgt Kassenwart Olaf Scholz. Eigentlich wollten wir uns mit ihm treffen, aber Treffen mit ihm sind zwar möglich, finden aber nicht statt. Jedenfalls nicht offiziell.

Es ist ein bisschen wie mit der Tragödie der Flüchtlinge in Moria. Die findet zwar statt, aber nicht offiziell. Die EU glaubt nämlich, dass die Tragödie so lange nicht da ist, so lange Brüssel wegschaut.

Ganz real ist die Krise der Veranstaltungsbranche - Säle müssen leer bleiben, die Fördermilliarden gehen an große Unternehmen, Kleinkünstler gucken in die Röhre. Die Kölner Stunksitzung solidarisiert sich deshalb an diesem Wochenende und holt Publikum ins Haus - Martina Klinke von der Stunksitzung ist deshalb Studiogast Deluxe.

Am besten, wir machen die Welt wieder zu einem besseren Ort: Mit sauberer Luft, offenen Bordellen, und inklusiven Filmpreisen. Am Ende ist an jeden gedacht - und wir müssen nicht mehr wählen.