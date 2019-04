Du weißt gar nichts Deluxe

Es sind unruhige Zeiten im Reiche des eisernen Throns Großbritannien. Theresa aus dem Hause May, Sprengerin der Brexit-Fristen, Mutter der misslungenen Abstimmungen, kämpft weiterhin ihren tapferen Kampf, um ihr Volk aus den Klauen der EU zu befreien – oder auch nicht. Ob die Hilfe der Mutter der Mütter, Lady Angela, ein entscheidender Faktor für die blutige Schlacht wird?

Eine dunkle Macht erhebt sich: Der düstere Lieferung-über-Nacht-König Amazon hört tatsächlich seine Kunden mittels der gefürchteten Bestie Alexa ab. Fast so erwartbar wie der Tod eines Hauptcharakters in einer Folge „Game of Thrones“. Was wird Amazon mit diesen Informationen anstellen? Uns alle in der Armee der Konsum-Toten unterjochen?

Eine erfahrene Kriegerin gegen die Fänge des Kapitalismus ist unser Studiogast Eva Eiselt. Sie vermag es, ihn einfach wegzusagen. Wie das funktioniert, demonstriert die Schauspielerin und Kabarettistin unseren Lords Axel Naumer und Henning Bornemann.