Da-Da-Datenschutz Deluxe

Reicht es nicht mehr, Leuten keine Mail zu schicken, von denen man auch keine bekommen will? Eines ist sicher: Der Datenschutz produziert erst einmal noch viel mehr Daten, die dann natürlich auch wieder geschützt werden wollen! Und kein Ende in Sicht.



Da ist es doch gut zu wissen, dass selbst der amerikanische Präsident von Zeit zu Zeit noch einen total analogen Brief schreibt, auch wenn der Inhalt eher betrüblich ist, die Absage des Treffens mit Kim Yong Un in Singapur. Und wäre das nicht eine Lösung für all unsere Probleme: gute Nachrichten bei Twitter, schlechte in ausführlichen analogen Schriftstücken?! Toller Trend! Weiter so, Mr. President.