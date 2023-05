Brötchentaste Deluxe

Eine ähnlich revolutionäre Idee hätte Recep Tayyip Erdoğan für seinen Wahlkampf gebrauchen können. Dann müsste er jetzt nicht um seinen Wahlsieg zittern und live in einer Deutschen Radio-Satiresendung um die letzten Stimmen betteln. Einer aktuellen Studie zur Folge hat er aber trotzdem ganz gute Karten: Demnach finden wir nämlich Namen mit möglichst vielen Vokalen besonders sympathisch. Wir blicken schon mal in die Zukunft, was das für bizarre Auswirkungen auf die moderne Namenskultur dieses Landes haben wird.

Von der Moderne flüchten sich Axel Naumer und Henning Bornemann in die 50er Jahre. Dorthin entführt sie Studiogast Christoph Tiemann. Er ist nicht nur Satiriker, er inszeniert auch Live-Hörspiele. Das aktuelle Stück seines Ensembles trägt den Titel „Alarmstufe Mond“ und ist eine Persiflage auf 50er Jahre Sci-Fi Filme. Warum gerade die sich gut eigenen, um die Gegenwart zu kommentieren, erklärt er im Satire Deluxe Studiotalk.

Mitwirkende: Friedemann Weise, Tobias Brodowy, Hans Zippert, Christoph Tiemann, Tom Beinlich, Uli Winters, Conor Körber

Redaktion: Anja Iven, Tobias Brodowy

Musik

The Divine Comedy: Mother Dear

The Chemical Brothers: Galvanize

The B-52s: There's a Moon in the Sky