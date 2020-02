Brexit Deluxe - jetzt wirklich!

Während Kontinental-Europa das Kleingeld und die Fahnenreste zusammenfegt, die das singende Party-Kommando in Brüssel hinterlassen hat, geht das Leben für die Engländer weiter wie bisher. Die Autos fahren immer noch auf der falschen Seite und der blonde Trottel mit der zerzausten Frisur ist immer noch Präsident der USA.

Das Impeachment-Verfahren liegt offenbar in den letzten Zügen und Trumps "Jahrhundert"-Friedensplan für den nahen Osten ist schlichtweg genial: Bis die Ergebnisse vorliegen, sind die Wähler von heute ohnehin schon tot.

Im Studio zu Gast ist "Balkanizer" Danko Rabrenović. Der beliebte Moderator, Musiker und Geschichtenerzähler wurde in Jugoslawien geboren, lebte als Kind in Peking und landete kurz nach dem Krieg in Deutschland. Kurzum: Rabrenović weiß, was ein Kulturschock ist.