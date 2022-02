Brauchtum Deluxe

"Wir sind in einer anderen Welt aufgewacht." Außenministerin Anna-Lena Baerbock bringt auf den Punkt, was Rheinländer am Morgen nach Weiberfastnacht fühlen. Jetzt gilt es, das Gewissen zu befragen: Kann ich wirklich noch Karneval und Fasching feiern, oder gehe ich lieber in den Keller, um dem Faschisten aus Moskau den Gashahn zuzudrehen?

Hilfreich also, dass unsere bewährten Moderatoren Henning Bornemann und Axel Naumer durch keine Sondersendung führen und die Tiefen und Untiefen der Diplomatie ausloten. Muss man Putin verstehen? Wäre es nicht vielleicht besser, wenn man sich rechtzeitig mit dem Verständnis mehr Mühe gegeben hätte? Und warum sind Oligarchen und ihr Anhang immer abstoßender gekleidet als die Geissens?