Boris Deluxe

Satire Deluxe beleuchtet „Das Leben des Boris“ trotzdem unter einem positiven Motto: Always look on the bright side of Brexit – alles andere hilft ja auch nicht! Und immerhin: Anderswo gibt’s auch Ärger. Im Konrad-Adenauer-Haus zum Beispiel, wo mit Friedrich Merz der letzte Überlebende des Anden-Paktes nochmal den Aufstand probt. Kalte Rache an der Kanzlerin über den Umweg AKK oder nur das letzte Aufbäumen der bedrohten Spezies „Alter weißer Mann“?