Booster Deluxe

Dazu auch noch das: Unruhe in der CDU! So viel Spannung um den neuen Vorsitzenden gab es noch nie. Gute Chancen rechnet sich ein Mann aus NRW aus, aber auch ein männlicher Nordrhein-Westfale hält noch Aktien um den Partei-Vorsitz – oder wird es am Ende gar dieser eine mittelalte NRW-Mann? Fragen über Fragen. Und Männer, das ist ja sowieso so ein Thema, deshalb haben wir den Besten seiner Art ins Satire Deluxe Studio geschaltet: Tobias Mann. Kabarettist, Comedypreisträger, Mainzer. Ein Mann, der alles erreicht hat – sich aber trotzdem fragt: Ist der Mann vielleicht gar die Wurzel allen Übels? Alle Fragen der Männlichkeit und auch alle sonstigen Themen der Woche werden wie immer zuverlässig-pointiert von unseren beiden Testo-Boys gemansplaint: Henning Bornemann und Axel Naumer.