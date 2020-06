Billigfleisch Deluxe

Mit dabei: das Urlaubsziel der Extraklasse. Gütersloh. Zwischen Straßensperre und Wurstfabrik weht eine frische Brise Aerosole. Das ist Abenteuer pur. All Inclusive! Am Buffet gibt es sogar einen Corona-Test.

Auch im Fernsehprogramm stehen alle Ampeln auf Sommerpause. Wir hätten deshalb schon mal ein paar Vorschläge für die Vertretung altbekannter Fernsehgesichter: Sandra Maischberger wird von Hendrik Streeck ersetzt und Frank Plasberg von Karl Lauterbach.

Und wer immer noch nicht weiß, was Wirecard überhaupt für ein Unternehmen ist/war: Das Kölsch Theaterstück „Auweicard“ klärt auf! Allerdings nicht, wo die 1,9 Milliarden sind. Spoiler: „Dat Jeld is auch nich in die Kaffedos"