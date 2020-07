Ballern Deluxe

Wenn die Fleischwerke des Landes weiterhin geschlossen bleiben, gäb’s zumindest ein paar (tausend) arme Schweine in Ostwestfalens Steppen um die Schusswaffen im Feld zu testen.

Kann Kommunikation in Zukunft überhaupt noch online stattfinden? China und Russland haben schon lange westliche soziale Netzwerke verbannt, jetzt zieht aber auch der Westen nach: Die USA überlegen das chinesische TikTok zu verbieten (tausende Teenager zittern schon) und Donald Trump würde Twitter am liebsten gleich komplett einstampfen. Wenn es so weiter geht, wird das World Wide Web bald durch den offenen Kanal Bitterfeld ersetzt.

Bis es soweit ist, kommentiert Silversurfer Hartmut Krause das Weltgeschehen digital und über UKW in Satire Deluxe.