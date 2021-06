Aufhübschen Deluxe

…findet das vor allem Olaf Scholz, denn er wird von politischen Gegnern und Medien praktisch nicht beachtet. Dabei strengt er sich doch auch an! Ob Wirecard, Cum-Ex oder der G8 Gipfel – egal was er anstellt, am Ende interessiert es nicht mal den offenen Kanal Bitterfeld. Satire Deluxe schafft Abhilfe und präsentiert das ultimative „Pimp my Lebenslauf“ Programm, das Olaf Scholz endlich zum kontroversen Polit-Schocker macht!