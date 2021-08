Abschreiben Deluxe

Wahlkampf ist immer auch Wettkampf, dieses Jahr misst man sich allerdings nicht unbedingt an der Qualität der Inhalte, sondern eher der Plagiate. Annalena Baerbock legte mit einem Buch ohne Quellenverzeichnis schon gut vor, bekommt jetzt aber starke Konkurrenz von Armin Laschet: Ganze abgeschriebene Seiten – von Wikipedia! In Satire Deluxe wendet sich Landesvater und Plagiatsskeptiker Armin Laschi Laschet exklusiv in einer rührenden und garantiert Urheberrecht verletzenden Rede an das Volk.