Abriss Deluxe

Bis es so weit ist sprechen die WDR 5 Senior-Influencer Henning Bornemann und Axel Naumer ganz ohne Wortfilter mit ihrem Studiogast der Comedienne, Kabarettistin und Schauspielerin Luisa Charlotte Schulz. Sie steht in Theatern genauso wie in Comedy-Clubs auf der Bühne und ist neues Ensemblemitglied der WDR-Mitternachtsspitzen.