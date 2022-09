Maß ist voll Deluxe

Die Münchner werden jedenfalls strahlen. Und vielleicht bald auch die Gemeinde Hohentengen an der Schweizer Grenze. Ganz in der Nähe plant die Schweiz ja ein Atommüllendlager. Und die Begeisterung könnte nicht größer sein. Welche Kommune hätte nicht gerne so strahlend gelbe Fässer unter der Erde? Bringt schließlich viele Vorteile mit sich. Nicht nur eine strahlende Zukunft - sondern zum Beispiel auch eine direkte Anbindung ans Schienennetz - für Castor-Transporte.