Masken Deluxe

Erinnern wir uns: Prä-Corona war es vollkommen ok, sich beim Husten die HAND vor den Mund zu halten! Und kaum haben wir uns dank Covid 19 wenige Wochen später daran gewöhnt, die Armbeuge zu bemühen, folgt in Überschallgeschwindigkeit auch schon Stufe drei der Sicherheits-Trends: Die Maske! Zum Glück sind gerade alle ausverkauft und so hat jeder die Chance, mit einer schrulligen Eigenkreation modische Akzente zu setzen!

Wie lange werden wir alle noch geduldig daheim den Klopapiervorrat hüten?!? Wann geht das normale Leben wieder los? Schon die Römer wussten, was der Pöbel braucht: Brot und Spiele! Die Bäcker dürfen ihren Geschäften nachgehen, aber was ist mit der Liga?!? Wann gibt es endlich Geisterspiele, um die Fans am TV ruhigzustellen und für ein wenig emotionale Triebabfuhr zu sorgen bevor selbst gestandene Männer durchdrehen?!?