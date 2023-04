Einfach mal abschalten Deluxe

Übrigens: Pssst. Nur mal so in die Tüte gesprochen. Die Eckpunkte für eine Cannabislegalisierung sind jetzt bekannt. Der Cem und der Karl haben sie gemeinsam erarbeitet, praktisch in einem Joint Venture. Satire Deluxe hat sogar Insiderinformationen, dass vielleicht schon auf der Bundesgartenschau die ersten Hanf-Pflanzen ihren einzigartigen Duft versprühen werden.

Frischen Wind bringt dagegen Bernard Liebermann: Ins Kabarett und ins Satire Deluxe Studio. Der mutmaßlich jüngste Kabarettist Deutschlands (Jahrgang 2000) spricht mit Henning Bornemann und Axel Naumer über seinen außergewöhnlichen Weg auf Deutschlands Kabarettbühnen, wie er Teil des Ensembles der Leipziger Pfeffermühle wurde und warum Deutschland für ihn das „Bla Bla Land“ ist.

Mitwirkende: Tobias Brodowy, Friedemann Weise, Christoph Tiemann, Hans Zippert, Tom Beinlich, Conor Körber.

Redaktion: Jens Matthey

Musik:

Ilgen-Nur - Cool

Courtney Barnett - Write a List of Things to Look Foward To

Jens Friebe - Special People Club

The Courteeners - Not Nineteen Forever