Mit allen Pointen und Gags, mit allen Wortspielen und sogar einem perfekten Kanzlerkandidatin (sic!) aus dem Computerprogramm.Außerdem berichten wir live von der Vacation-Vaccination-Ballermann-Impf-Impf-Aktion am Flughafen, besuchen den Olympischen Geist persönlich und fragen uns, was denn so verwerflich an CumEx-Geschäften sein soll?!? Mal wieder stehen die am Pranger, die sich vorbildlich kreativ um ihre Finanzen kümmern!!! Kann man nicht mal mehr in Ruhe Geld machen in diesem Land?